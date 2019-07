Flygbolagen dyker efter jättens rapport – analytiker: ”Investerarna oroade”

Lufthansa framhöll vidare i halvårsrapporten att marknaden förväntas vara utmanande åtminstone under resterande del av 2019 efter ett halvår med ihållande överkapacitet, aggressiv konkurrens och ökad priskänslighet i efterfrågan.

”Riskerna för att affärstrenderna förvärras under andra halvåret mot det första halvåret har ökat”, framhöll Lufthansa vidare i rapporten påminner Deutsche.

Credit Suisse noterar även att koncernens justerade rörelsemarginal var 2,4 procent under det första halvåret (6,2) varpå bolaget måste nå upp till åtminstone en ”hög ensiffrig rörelsemarginal under det andra halvåret för att hålla helårsguidningen på 5,5-6,5 procent”. Under det andra halvåret 2018 var denna marginal 9 procent, påminner investmentbanken.

Koncernmarginalguidningen sänktes i juni från tidigare bedömning om 6,5 till 8,0 procent. Bolaget meddelade då att lågprisdelen Eurowings bedöms ha en negativ marginal om mellan -4 och -6 procent, vilket upprepas efter sänkningen i juni från en tidigare bedömning om ett resultat nära noll. Credit Suisse noterar att Eurowings rörelsemarginal var -14 procent under det första halvåret. Lufthansa lade i juni fram en plan för att vända Eurowings till vinst ”så snabbt som möjligt”.

I halvårsrapporten anges det att Eurowings kapacitetstillväxt förväntas vara -1 procent innevarande helår, mot tidigare bedömning om en oförändrad nivå.