Deutsche: Nordea bekväm med nuvarande utdelningspolicy

"Nordea kan fortsätta att betala 90 procent eller mer (av vinsten per aktie i utdelning red. anm) och bolagsledningen är inte emot det. Den operativa chefen räknar inte med någon begränsning från ECB i det läget utdelningsnivån eventuellt når 100 procent", skriver Deutsche Bank vidare.

Nordea delade ut 0,69 euro per aktie för 2018 eller 10,8 procent mot nuvarande aktiekurs om just över 68 kronor. Utdelningen har gradvist höjts från 0,62 euro för 2014.

Vinsten per aktie väntas enligt snittestimatet i Infront Datas senaste uppdatering minska till 0,66 euro per aktie i år, från 0,76 euro under 2018. Snittestimatet pekar mot en utdelning om 0,67 euro per aktie för 2019.