Deutsche Bank levererar första helårsvinsten sedan 2014

Intäkterna landade på 5,6 miljarder euro i kvartalet, vilket var 2 procent lägre än samma period föregående år. Strategiska åtgärder, en utmanande marknad och negativa "Deutsche Bank-specifika nyheter" låg bakom tappet, heter det i rapporten. Väntade intäkter var 5,7 miljarder.

Nettovinsten för kvartalet blev 409 miljoner euro, att jämföra med minus 2.425 miljoner under samma kvartal i fjol. För helåret rapporterade Deutsche Bank en nettovinst på 341 miljoner euro, jämfört med en förlust på 735 miljoner under 2017. Helårsvinsten var dock under analytikerkonsensus som låg vid 461 miljoner, enligt Reuters.