Detta händer torsdag 6 oktober

Innehåll från Artificial Solutions Annons

– Men vi har funnit nyckeln till nöjdare användare med hjälp av en bot som svarar i telefon. Nu står vi på tröskeln till ett genombrott med referenser som Swisscom och Telefonica O2, säger Per Ottosson, vd på Artificial Solutions.

Röststyrning genom det som kallas Conversational AI har blivit en naturlig del av vår digitala vardag. Vi använder tekniken genom att be vår telefon eller dator att ringa upp våra kontakter, spela musik eller berätta hur vädret kommer att bli i helgen. Enligt Per Ottosson, vd på det svenska företaget Artificial Solutions, väntas marknaden för detta mångdubblas under de närmaste åren.

– Gartners rapporter visar att AI i samtalsform kommer att minska personalkostnaderna för kontaktcenter med 80 miljarder dollar år 2026. Genom att implementera Conversational AI, alltså automatiserad kundservice, kan bättre resultat uppnås till ett betydligt billigare pris och resultera i högre effektivitet och nöjdare kunder. Detta då användaren får möjlighet att uttrycka sig naturligt i stället för att använda enstaka nyckelord eller kommandon.

I dag har Artificial Solutions kunder 20 procent av den volym som Gartner anger som globalt omfång för automatiserade samtal 2022. Enligt Ottosson beror det på den starka patenterade teknologin som utvecklats över många år och nu kommer till sin rätt.

Används av globala bolag

Artificial Solutions är specialister inom AI för samtalsstyrning, en form av artificiell intelligens som möjliggör för människor att kommunicera med applikationer, webbplatser och uppkopplade saker i vardagliga, människolika naturliga språk via röst, text, beröring eller gester. De tillhandahåller SaaS-plattformen Teneo och deras banbrytande patent används nu också av världens största mjukvaruföretag.

Ett av de många företag som använder lösningen i sin verksamhet är den schweiziska telekommunikationsleverantören Swisscom. De har implementerat en rad lösningar, byggda på vår teknologi, för röststyrning och chatbots med syftet att driva digitalt engagemang, öka försäljningen, minska kostnader och förbättra kundnöjdheten.

Mest använd i världen

Ottosson berättar att Swisscom använder Teneo på två sätt; både som en virtuell assistent och som automatisering av sin kundtjänst.

– Deras virtuella assistent används 200 000 gånger varje dag, vilket gör den till den mest använda virtuella assistenten per användare i världen. På fyra olika språk kan användarna styra exempelvis sina lampor och sin tv, eller fråga om tjänster eller fakturor. Som automatisering i kundtjänst ersätts personalen av en robot som svarar i telefon på ett språk som kunden talar. Det är intressant att notera att de samtal där roboten svarar ger en högre 18 punkter tNPS-poäng – alltså att användaren är mer benägen att rekommendera Swisscom till sina vänner när boten svarar än när människan svarar.

En av tio interaktioner automatiseras

Swisscom är inte ensamma om att se framtiden i den röststyrda AI-tekniken. Marknaden beräknas omsätta 240 miljarder dollar 2031 och en av tio kundserviceinteraktioner kommer enligt Gartner att ha automatiserats inom fyra år. Ottoson menar att Artificial Solutions kan hjälpa företag och organisationer att hämta hem vinster på flera fronter. Dels genom att öka kundupplevelsen, vilket kan förädla varumärket och marknadspositionen och dels genom att effektivisera både kundtjänst och säljorganisation genom att låta virtuella assistenter hantera delar av kommunikationen.

– Allt pekar på att det här är sättet som kunder vill bli bemötta på i framtiden och det är tydligt att allt fler företag implementerar lösningen. De kommer att kunna fortsätta sin tillväxtresa, minst i takt med marknaden, vilket ger ett enormt försprång på en alltmer digital och global marknad. Marknaden är i sin linda, men de resultat vi ser hos kunder såsom Telefonica O2 med nöjdare medarbetare i kundcenter och nöjdare kunder kommer driva utvecklingen fort. Vi kommer behålla 20 procent av volymen medan marknaden växer med 48 procent per år till 2031 tack vare vårt starka samarbete med Microsoft, som också är en möjliggörare av denna marknad.

