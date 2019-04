Detta händer torsdag 25 april

STOCKHOLMSBÖRSEN

- Axfood (kl 7.00), Bygghemma (kl 7.00), Essity (kl 7.00), New Wave (kl 7.00), Nokia (kl 7.00), Swedbank (kl 7.00), Telia (kl 7.00), TF Bank (kl 7.00), Tieto (kl 7.00), Haldex (kl 7.20), Ahlstrom-Munksjö (kl 7.30), Bonava (kl 7.30), Bufab (kl 7.30), Edgeware (kl 7.30), Evolution Gaming (kl 7.30), HIQ (kl 7.30), Magnolia Bostad (kl 7.30), Net Ent (kl 7.30), SSAB (kl 7.30), Wihlborgs (kl 7.30), BE Group (kl 7.45), Inwido (kl 7.45), AQ Group (kl 8.00), Assa Abloy (kl 8.00), Ework (kl 8.00), Handicare (kl 8.00), HMS Networks (kl 8.00), Immunicum (kl 8.00), Mycronic (kl 8.00), Platzer (kl 8.00), Proact (kl 8.00), SKF (kl 8.00), Sobi (kl 8.00), Collector (kl 8.15), Active Biotech (kl 8.30), Bure (kl 8.30), Eolus Vind (kl 8.30), Note (kl 8.30), Pricer (kl 8.30), Sensys Gatso (kl 8.30), Stora Enso (kl 8.30), Svedbergs (kl 8.30), Trention (kl 8.30), Formpipe (kl 8.45), Net Insight (kl 8.45), Atlas Copco (ca kl 11.00), Indutrade (kl 12.00), Lammhults (kl 13.00), Swedol (kl 13.00), Bulten (kl 13.30), Concordia (kl 14.00), Catena (kl 14.45), Dedicare (kl 15.00), Loomis (kl 18.00), Fast Partner (lunchtid), Malmbergs (lunchtid), NAXS (före börsöppning)

FIRST NORTH

- Soltech, Irlab Therapeutics (kl 7.45), Dist IT (kl 8.00), Tagmaster (kl 8.30), Oboya Horticulture (ändrat datum från 21/5) (kl 11.00), Photocat (kl 17.30-18.00), Addvise, Binero, H&D Wireless, Iconovo, Impact Coatings, K2A, Loudspring, Lyko, New Nordic Healthbrands, Seatwirl, Swedencare, TC Tech, Tobin Properties

SPOTLIGHT

- Everysport Media, Jojka Communications, QBNK, Spago Nanomedical

ÖVRIGA NORDEN

- Alma Media (kl 7.00), Gjensidige Forsikring (kl 7.00), Norwegian (kl 7.00), Tikkurila (kl 8.00), Metso (ca kl 8.30), Kone (kl 11.30), Topdanmark (kl 12.00), Amer Sports, Cargotec, DNA, Huhtamäki, Kesko, Orion, PGS, Royal Unibrew, Wärtsilä

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Bayer (kl 7.30), Drägerwerk (kl 7.30), Barclays Bank (kl 8.00), Nintendo (kl 9.00), 3M (kl 12.30), Altria (kl 13.00), Baxter (kl 13.15), Freeport-Mcmoran (kl 14.00), Ford (kl 15.15), Amazon (kl 22.01), Bristol-Myers Squibb (före USA-börsernas öppning), Intel (efter USA-börsernas stängning), International Paper (före USA-börsernas öppning), Juniper Networks (efter USA-börsernas stängning), Rockwell Automation (före USA-börsernas öppning), Starbucks (efter USA-börsernas stängning)

ÖVRIGA

- Vattenfall (kl 8.00)

STÄMMOR

- Acucort, Addvise (ändrat datum), Agromino, AQ Group, Assa Abloy, Atlas Copco, BE Group, Better Collective, Bioinvent, Bufab, Bulten, C Security, Catena, Collector, Concordia, Dedicare, Dist IT, Enersize, Envirologic, Fast Partner, H&D Wireless, HMS Networks, Huhtamäki, Immunicum, Irisity, Irlab Therapeutics, K2A, Karessa, Lammhults, Lumito (extra), Lyko, Malmbergs, Metso, Misen Energy, Neurovive, New Nordic Healthbrands, Nixu, Note, Ocean Yield, Orkla, Peckas Naturodlingar, Photocat, Platzer, Pricer, QBNK, Resurs, Royal Unibrew, Saltx Technology, Samtrygg, SDS, Slottsviken Fastighetsaktiebolag, Svedbergs, Swedencare, Swedol, Tagmaster, Tobin Properties, Wihlborgs, Virogates, Volati, Xmreality, Xvivo

BÖRS- OCH BOLAGSPRESENTATIONER

- TF Bank: rapportpresentation kl 8.15

- Swedbank: telefonkonferens kl 8.30

- Evolution Gaming: rapportpresentation kl 9.00

- HIQ: rapportpresentation kl 9.00

- Mycronic: rapportpresentation kl 9.00

- Net Ent: rapportpresentation kl 9.00

- SKF: rapportpresentation kl 9.00

- Tieto: rapportpresentation kl 9.00

- Wihlborgs: rapportpresentation kl 9.00

- Axfood: rapportpresentation kl 9.30

- Net Insight: rapportpresentation kl 9.30

- SSAB: rapportpresentation kl 9.30

- Telia: rapportpresentation kl 9.30

- Vattenfall: rapportpresentation kl 9.30