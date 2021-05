Detta händer torsdag 20 maj

Innehåll från David Brown Santasalo Annons

DBS satsar långsiktigt i Sverige och har investerat i en ny serviceverkstad i Gällivare. Den nya verkstaden är Skandinaviens modernaste verkstad när det kommer till reparationer av industriväxellådor. Verkstadens geografiska läge gör att DBS kan erbjuda effektiv service även för pappersbruken längst norrlandskusten.

– Vi vill växa inom service och eftermarknad för papper och cellulosa och har investerat i den nya serviceverkstaden i Gällivare. Genom att vara mer lokalt närvarande kan kunden enkelt skicka sin växellåda för service eller reparation till vår verkstad, alternativt kan vi genomföra reparation eller annan service hos kund. Målet är att bara vara ett samtal bort för kunden och vi finns tillgängliga 24/7, säger Niklas Tuleborn, Försäljningschef.

Stora fördelar med förebyggande underhåll

Med DBS bakgrund som en sammanslagning av flera växellådstillverkare finns en stark historia i att leverera produkter, service och tjänster till kända OEM leverantörer och slutkunder. Idag återfinns kunderna även bland tung industri så som exempelvis stålbruk, gruvindustri men också inom marin och vattenkraft.

– Vi håller på med reparationer av alla fabrikat av industriväxellådor och vi genomför inspektioner på plats, vi gör installationer och jobbar med förebyggande underhåll. Vi erbjuder även en produkt, Gearwatch, som kontrollerar oljans kvalitet och därigenom kan vi upptäcka problem med växellådan i ett tidigt skede. Att arbeta med förebyggande underhåll och reparera innan det går sönder är helt klart mest kostnadseffektivt för kunden, berättar Madeleine Ingle, VD.

Trygg extern resurs som löser kompetensbrist

Industriföretagen har egen personal som delvis reparerar och underhåller, men det blir allt svårare att rekrytera ny kompetens som utbildat sig inom området. Här är DBS en trygg resurs som kompletterar och ersätter saknad kompetens.

– Vi har samlad kunskap från en hel koncern, fabriker i alla världsdelar och stor erfarenhet av service, där vi kan dela med oss av våra kunskaper till vår kund för att förebygga och lösa deras problem. Vi kan designa speciella lösningar till kunden och något som vi har introducerat det senaste året är mobil bearbetning, där vi kan komma ut till kunden och göra bearbetning på plats. Vi förespråkar, där det är ekonomiskt försvarbart, att man faktiskt reparerar och vid behov bygger om gamla växellådor i stället för att köpa nya. Vi servar ibland växellådor som är över 60 år gamla och som faktiskt kan repareras till nyskick, säger Madeleine.

Om David Brown Santasalo Sweden AB

David Brown Santasalo Sweden AB startades 1989 under namnet Santasalo Service AB och har under åren verkat under ett flertal namn som Metso Drives och Moventas. Sedan 2016 då Santasalo Gears och David Brown slogs ihop verkar vi under namnet David Brown Santasalo. Vi finns på 28 platser runt om i världen och är 1100 anställda, i Sverige har vi huvudkontor i Göteborg, en servicetekniker i Gävle samt en nybyggd serviceverkstad i Gällivare. Vi reparerar alla fabrikat av industriväxlar och genomför installationer och inspektioner på plats hos kund över hela Skandinavien. För frågor kontakta oss på: Tel 031-710 20 50 eller skicka mail till sweden@dbsantasalo.com

