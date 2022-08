Detta händer tisdag 30 augusti

SEB poängterar att även det finns vissa likheter med 90-talskrisen är det därmed inte sannolikt att vi står inför en liknande krasch.

”Finans- och makrotillsynspolitik skulle kunna begränsa nedgången jämfört med vårt huvudscenario men det är sannolikt att man går försiktigt fram för att undvika en policy- konflikt med Riksbanken”, skriver SEB.

Vad gäller BNP spår SEB att tillväxten kommer ligga på 0 procent under 2023 medan styrräntan väntas toppa på 2,25 procent för att sedan sänkas till 1,75 procent under 2024.

”I Europa tar energikrisen sig alltmer dramatiska former och något slut på kriget i Ukraina är inte i sikte. Därmed är en konsumtionsdriven nedgång under hösten oundviklig. BNP i USA fortsätter ned i höst när Feds höjningar biter alltmer på ekonomin”, säger Jens Magnusson, chefsekonom på SEB, i ett pressmeddelande.

Inflationen, mätt som KPIF, väntas toppa runt 10 procent under 2022. Svag efterfrågan och stabila alternativt fallande priset väntas i kombination med normaliserade energipriser göra att inflationen sjunker ned under 2 procent under 2024.

”Hushållens respons avgör djupet på nedgången i ekonomin. Trots finanspolitiska stödåtgärder på nästan 40 miljarder kronor per år faller hushållens realinkomster. Fördubblade ränteutgifter och ett boprisfall på 15-20 procent från toppen bidrar också till att konsumtionen sjunker mot slutet av året och under större delen av nästa år”, säger Jens Magnusson.