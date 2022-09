Detaljhandelns juliförsäljning steg mindre än väntat i euroområdet

Bolaget fick tidigare i år in en ny portugisisk storägare.

En post om 1,2 procent av kapitalet i kycklingbolaget Scandi Standard mäklades under fredagen, enligt Bloomberg.

En post om 794.811 aktier i Scandi Standard bytte hand under fredagen, motsvarande 1,2 procent av kapitalet. Priset skrevs till 48,75 kronor per aktie, en premie på 3 procent jämfört med fredagens öppningskurs. Totalkostnaden blev närmare 39 miljoner kronor. Aktien handlas även ned 2,7 procent till en kurs på 46,20 kronor under måndagen.

Det är i skrivande stund inte känt vem som är köpare, men Scandi Standard har under året fått en ny storägare i det portugisiska kycklingbolaget Grupo Lusiaves. Bolaget har enligt ägardatabasen Holdings 10 procent av kapitalet och rösterna.

Scandi Standards största ägare, Mats Qvibergs investmentbolag Öresund, är inte del av transaktionen, varken på köp- eller säljsidan. Öresund presenterade sitt substansvärde under måndagsmorgonen där det också framkommer att de inte rört sin post i bolaget.

”Jag vet inte vem det är som köpt, men vi har 15 procent och sedan är också familjen Qviberg också en stor ägare”, säger vd Nicklas Paulson.

Ewa Qviberg har enligt Holdings 5,3 procent och Mats Qviberg 1 procent.

Grupo Lusiaves har tagit plats i styrelsen i Scandi Standard, men om ambitionen är att öka sitt ägande är oklart.

”Vi tycker att det är jättebra att de kommit in. Det är ett privat familjeägt bolag som har både uppfödning och försäljning i Portugal och även verksamhet i Spanien. Vi ser inga problem utifrån ett konkurrensperspektiv”, säger Nicklas Paulson och utvecklar:

”Vi är långsiktiga ägare i Scandi Standard och tror på bolaget. Det har varit lite problem, men de gör mycket bra saker. Vi har en ny vd på plats och ser en bra utveckling i bolaget. De har höjt priserna till exempel, något de inte hade gjort i den mån det behövts tidigare.”

Scandi Standard rapporterade sitt andra kvartal den 25 augusti. Omsättningen steg till 3.056 miljoner kronor, från 2.564 vid samma tid förra året. Men på ebitresultat och marginal syntes utmaningarna fortfarande. Bolagets marginal gick från 2,9 procent 2021 till 1,4 det gångna kvartalet. Resultatet på ebitnivå skrevs till 42 miljoner, ned från 75 miljoner.

Enligt Öresunds rapport kring sitt substansvärde per den 31 augusti backade portföljen drygt 22 procent.

”Det är aldrig kul att behöva redovisa en förlust, men vi har en horribel marknad just nu och vi har klarat oss bättre än den”, säger Nicklas Paulson om den breda nedgången på 25 procent.

Hur ser er strategi ut generellt i den här tiden – gör ni om i portföljen?

”Vi är lite försiktigare i hur vi investerar. Vi har byggt på lite mer i kassan och har drygt 400 miljoner kronor nu. Vi tittar mer på bolag som är lönsamma och inte är i behov av kapitaltillskott, och de flesta bolagen vi har i vår portfölj är ju lönsamma”, säger Nicklas Paulson.