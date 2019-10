Delta Air Lines faller för femte dagen i rad

Riktkursen sänks i sin tur till 58 dollar per aktie från tidigare 74 dollar per aktie. Aktien backar med 2,6 procent på torsdagen till 52,9 dollar per aktie och är nu ner 9,5 procent under den senaste veckan.

Enligt Marketwatch pekar analytikern på oro över att ett ökat kostnadstryck och prispress kommer fortsätta in i 2020.