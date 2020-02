Delresultat från Iowa släpps framåt midnatt

Ännu finns inga officiella siffror från Demokraternas så kallade nomineringsmöten som ska vaska fram en kandidat till USA:s presidentval.

Strul i rösträkningen har lett till att partiet tvingats dubbelkolla alla resultat, vilket tar ”längre tid än väntat”, enligt Troy Price, ordförande för Demokraterna i Iowa.

Ovissheten ledde till att en av favoriterna, Vermontsenatorn Bernie Sanders, tidigt gick ut med vad hans stab hävdar är preliminära resultat baserade på uppemot hälften av rösterna. Och enligt dessa får Sanders ungefär 30 procent, vilket innebär ledning framför Pete Buttigieg på 25 procent, Elizabeth Warren på drygt 20 och Joe Biden på bara drygt 10 procent, rapporterar medier i USA. Dessa siffror är dock helt obekräftade.

Inte heller Buttigieg hade tålamod att vänta på de officiella resultaten utan hänvisade på tisdagsförmiddagen till en intern beräkning av hans egen kampanjstab som pekade på ”en klar vinst för denna kampanj”.

Rösträknarna hade enligt The New York Times problem med en ny app, där de skulle rapportera in sina siffror.

Det är helt enkelt ett problem med rapporteringen. Appen kraschade inte och det handlar varken om hackning eller om annat dataintrång, säger Mandy McClure, representant för Iowas distrikt, till tidningen.

Den förre vicepresidenten Joe Biden talade också till sina anhängare efter att det stod klart att resultaten skulle låta vänta på sig.