Dedicare rasar efter vinsttapp – pekar på ökade lönekostnader och prispress

På torsdagen var det dags för Dedicare att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet 2018. Rörelseresultat landade på 8,2 miljoner kronor vilket kan jämföras med 11,4 Mkr under samma kvartal 2017. Intäkterna uppgick i sin tur till 193,4 Mkr vilket kan jämföras med 190,8 Mkr under det fjärde kvartalet 2017.

För helåret 2018 uppgick Dedicares rörelseresultat till 50,2 Mkr vilket kan jämföras med 77,5 Mkr under 2017. Rörelsemarginalen landade på 6,2 procent under 2018 vilket var en minskning från de 9,9 procent bolaget redovisade under 2017.