De franska hushållens förväntningar sjönk i juni

Att investera i en villahiss har många fördelar: den framtidssäkrar hemmet, ger ökad komfort och höjer dessutom fastighetsvärdet. När industridesignerna Ida Eriksson och Gustav Berg satte sig vid ritbordet för att ta fram Cibes senaste villahiss, Cibes Air, ville de kombinera skandinavisk design och intuitiv funktion.

– Det viktigaste under designprocessen var att tänka sig in i användaren och se villahissen ur dennes perspektiv. Vi ville att hissen skulle vara enkel att förstå och passa in i många människors hem. Att göra den modulär var också viktigt, det vill säga, smidig att installera och förändra, säger Gustav Berg, industridesigner på Cibes.

– Vi ville få bort industrikänslan och få hissen att kännas mer som en inredningsdetalj. Hissen finns i tre designkoncept som inkorporerar naturmaterial som bambu, ek, lin och ull. Utöver det designkoncept du väljer kan du välja bland flertalet färger och tillval och på så sätt göra hissen mer personlig, säger Ida Eriksson, industridesigner på Cibes.

Hon betonar att det är oerhört viktigt för Cibes att arbeta med hållbarheten i centrum. Denna ambition har nyligen cementerats ytterligare, då bolaget lanserade en omfattande miljödeklaration för hissen Cibes A5000. Miljödeklarationen är fullständigt integrerad med Cibes affärsstrategi, vilken står på fem pelare: Safety, Business, Planet, People and Ethics.

– Samhällets hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och en förutsättning för vår verksamhet; vi avser att göra en liknande deklaration på fler av våra hissar. Vi ser inget motsatsförhållande mellan hållbarhet och lönsamhet, säger hon.

Unik ergonomisk design

Cibes Air har våningsknappar som integrerats i handledaren, mycket för att fånga upp den naturliga instinkten att hålla sig i handledaren under hissfärden.

– Vi upplevde att det blev mer ergonomiskt att ha knapparna i handledaren, på så sätt får man hela funktionen i samma rörelse. Det blir dessutom enklare att hålla ned våningsknappen under hela resan, säger Ida Eriksson.

Innovativ stoppknapp och panoramaglasat schakt

En viktig del i utformningen av Cibes Air var också att tänka innovativt kring den röda nödstoppsknappen som finns i många hissar av samma kategori.

– Ett problem med den typiska nödstoppsknappen är att det är svårt att se om den är intryckt. Vi försökte i stället skapa en nödstoppsknapp som smälter in i designen och sitter på en platt yta. På så sätt ser man en brytningslinje och förstår varför hissen står still, säger Gustav Berg.

Något som Cibes är helt ensamma på marknaden om är att det går att glasa samtliga fyra sidor på deras hissar, vilket ger ett luftigt och elegant utseende. Med många designval och ett modulbaserat koncept är Cibes Air en spännande villahiss för den inredningsintresserade publiken.

– Många vet inte hur enkelt det är att installera en hiss i hemmet. Med Cibes Air får man en tillgänglighetslösning som både underlättar vardagen och höjer värdet på huset, avslutar Gustav Berg.

FAKTA

Cibes Lift Groups historia började 1947 i Järbo, nu är de en internationell koncern med verksamhet i över 50 länder. Smart svensk ingenjörskonst och design av högsta kvalitet är hemligheten bakom framgångarna. De räknas nu som en av Europas ledande tillverkare av utrymmeseffektiva, modulbaserade hissar.

