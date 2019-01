Daytrader fälls för att ha påverkat kursen i Fingerprint

Det handlar om fyra handelsdagar hösten 2015 då mannen stöd för drygt 30 procent av handeln i Fingerprint-aktien. Nära stängning ska mannen ha lagt in köpordrar precis under bästa köpkursen för att sedan läga in säljorder när fler köpare kom in i orderboken. Därmed kunde han själv få ett högre pris när han sålde sina aktier.

Hur mycket mannen ska ha tjänat på affärerna framgår inte enligt Svenska Dagbladet.

Ett strafföreläggande kan utdelas när den misstänkte erkänner brott. Därmed behöver förundersökningen inte gå till åtal och rättegång. Strafföreläggandet har dock samma rättsliga status som en dom och innebär att mannen nu kommer hamna i belastningsregistret.