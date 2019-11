Danske Bank behåller övervikt på aktier – pekar ut USA

Både S&P 500 och OMXS30 har nått nya rekordnivåer hittills under rapportperioden. När drygt hälften av de amerikanska bolagen lämnat rapporter summeras vinsttillväxten till minus 2 procent, över prognosen på minus 4 procent. För svenska bolag kommer vinsttillväxten in på strax under minus 2 procent, rensat för stora jämförelsestörande poster som till exempel Ericssons skadestånd och Nordeas nedskrivningar, skriver Maria Landeborn i veckobrevet.