Daniel Ek om Arsenal: Är väldigt seriös – har säkrat finansiering

Få koll på de viktigaste händelserna under torsdagen 29 april

Trots att Arsenals nuvarande ägare sagt nej till att sälja ser Spotifys grundare och vd Daniel Ek inte ut at ge upp. I en intervju med CNBC:s Squawk on the Street säger han att intresset är ”väldigt seriöst” och att finansieringen är säkrad.