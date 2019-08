Credit Suisse ser emissionsrisk hos brittiska detaljhandelsfastighetsbolag

Intu har del- och helägda köpcenter i flera brittiska städer samt tre hälftenägda köpcenter i Spanien. Bland hyresgästerna återfinns en rad större kedjor som John Lewis, Debenhams, House of Fraser, Marks & Spencer samt Topshop, Abercrombie & Fitch, Primark, Next, H&M och Zara.

Intu kallade årets första halvår "utmanande" och hänvisade minskningen i hyresintäkter samt fastighetsvärden till uppgörelser med hyresgäster under finansiell press då "vissa detaljhandelsaktörer kämpar med att vara relevanta i multikanalvärlden", skrev Matthew Roberts i vd-ordet.

Intus fastighetsbestånd var värderat till 8,36 miljarder pund vid halvårsskiftet (mot 9,17 miljarder vid årsskiftet). Värdeminskningen i jämförbart fastighetsbestånd var nära 10 procent under det första halvåret, enligt bolaget.

För årets första halvår redovisade Intu en jämförbar intäktsminskning om 7,7 procent från det första halvåret 2018. Den underliggande vinsten var 0:049 pund per aktie (0:073).

Av den anledningen räknar Credit Suisse med en emission om 750 miljoner pund under nästa år, vilket banken bedömer skulle ta ned Intus skuldsättning till 51 procent.

"Portföljnedvärderingar om 22 procent sedan inledningen av 2018 har ökat Intus skuldsättningsgrad till 58 procent (över målet om max 50 procent) och höjt behovet för en smärre likviditetsinjektion för att hålla sig inom lånekovenanterna i december i år. Vi tror att avyttringar är otillräckligt för att föra ned skuldsättningsgraden under 50 procent", skriver investmentbanken i analysen.

Credit Suisse bedömer att en lösning på brexit skulle kunna öka attraktiviteten på bolagsförvärvsfronten. För Intu är möjliga försäljningar av tillgångar samt ett potentiellt bud eventuella katalysatorer. Det pekas på att bolagets långsiktiga substansvärde per aktie låg på 2:52 pund vid halvårsskiftet, mot en aktiekurs om knappt 0:38 pund.

Intu har på ett år tappat 78 procent i börsvärde medan Hammerson backat 55 procent till 2:16 pund, mot ett långsiktigt substansvärde om 6:85 pund per aktie vid halvårsskiftet (7:38).

Hammerson har, utöver detaljhandelsfastigheter i Storbritannien, även en viss andel av beståndet i Frankrike samt Irland och äger därutöver en rad outletcenter. Bolaget redovisade en värdeminskning inom beståndet på 4 procent under det första halvåret till 9,54 miljarder pund. Bolagets skuldsättningsgrad låg nära måltaket om 45 procent, skriver Credit Suisse som även noterar att bolaget arbetar för att få till ytterligare fastighetsförsäljningar.

I halvårsrapporten angav Hammerson att läget varit fortsatt utmanande inom brittisk detaljhandel med den traditionella huvudgatumodesdelen under press. Bolaget redovisade en jämförbar hyresminskning om nära 7 procent. Även Hammerson hänvisade till hyresgäster under rekonstruktion. Den justerade vinsten per aktie minskade till 0:140 pund (0:151).