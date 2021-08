Creades nådde inte upp till index årets första sju månader

Sven Hagströmers investeringsbolag Creades substansvärde per aktie uppgick till 80 kronor per den 31 juli. Premien i förhållande till börskursen är 42 procent. Den 31 december 2020 uppgick substansvärdet, justerat för split, till 64 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.