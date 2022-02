Creades kan få tilläggsköpeskilling efter Pricerunner-stämning

Innehåll från Mirakl Annons

I detta konkurrensutsatta landskap tar ‘enterprise marketplaces’ (digitala marknadsplatser skapade och drivna av en återförsäljare) ledningen. Faktum är att två tredjedelar av konsumenterna idag föredrar marknadsplatser framför konventionell e-handel.

– Att lansera en egen marknadsplats med tredjepartssäljare är vägen framåt. Vi ser att de företag som använder marknadsplatsmodellen blir mer agila, får en mer hållbar tillväxt och blir motståndskraftiga även på oförutsägbara marknader. Resultatet blir en förbättrad kundupplevelse vilket är värdefullt när landskapet och kundens beteende är föränderligt. Vi på Mirakl är världsledande inom SaaS-lösningar på marknaden och utrustar företag med de verktyg de behöver för att överträffa förväntningarna hos dagens digitalt kunniga kund, säger Adrien Nussenbaum, Co-Founder and Co-CEO.

Ett växande behov av marknadsplatser bland svenska företag

70 % av konsumenterna anser att marknadsplatser är det bekvämaste sättet att handla och en tredjedel planerar att öka sin användning av marknadsplatser. Denna konsumentförfrågan har svenska företag möjlighet möta, utan att för den sakens skull bli nästa Amazon, genom att anamma en storskalig, kurerad och högkvalitativ marknadsplats. När det görs på rätt sätt möjliggör en kurerad marknadsplatsstrategi att företag som använder marknadsplatsmodellen exempelvis kan öka den organiska webbplatstrafiken med 34 %.

– För oss är Sverige och Norden är en viktig tillväxtregion och fokusområde för 2022 och framåt. Vi har investerat i att säkerställa att marknadsplatserna hos våra kunder i regionen växer framgångsrikt. Vi har kunder som Afound (H&M), Åhléns, Campadre, Elkjøp, Ellos, H&M Home och Stadium och är samtidigt redo att stötta fler nordiska företag som vill lansera marknadsplatser, säger Adrien Nussenbaum.

Nyckeln till att lansera en framgångsrik marknadsplats

Marknadsplatser är de största och snabbast växande drivkrafterna för e-handelstillväxt. För att bli framgångsrika måste företag acceptera att lanseringen av en marknadsplats är början på ett nytt sätt att göra affärer. Mirakl delar med sig av fyra praktiska tips för företag som vill utforma en effektiv implementeringsstrategi för sin marknadsplats:

1. Engagera hela företaget. För att marknadsplatsen ska bli lyckad måste den omfattas av hela företaget. De flesta marknadsplatser som misslyckas begränsar modellen till en specifik kategori vilket försvårar företagsomfattande inköp och input från tredjepart.

2. Välkomna konkurrensen. Att ta fram konkurrenskraftiga produkter i huvudkategorier kommer att öka både kundlojalitet och bruttovaruvärdet. Att välkomna konkurrensen gör det möjligt för marknadsplatser att expandera till nya områden och erbjuda produkter som kunderna kanske har velat ha tidigare men som inte var tillgängliga från just ditt varumärke.

3. Använd marknadsplatsen för att främja agilitet. Använd marknadsplatsen som ett agilt verktyg för att låsa upp nya tillväxtmöjligheter. Det kan sträcka sig från att satsa på lokala säljare till att expandera internationellt eller att använda etiska källor för att främja företagen sociala ansvar

4. Bygg ett Dream Team. Att bygga en marknadsplats gör det möjligt för företag att arbeta med ledande partners inom områden som frakt och logistik.

– Genom att samarbeta med människor och organisationer som erbjuder specifik erfarenhet och expertis kan marknadsplatsoperatörer snabbt accelerera sin affärstillväxt, säger Adrien Nussenbaum.

Om Mirakl

● Mirakl grundades 2012 i Paris och har nu 600+ anställda i 14 länder och kontor i Paris, Boston, London, München, Barcelona, Bordeaux, Chicago, New York City, Singapore och Sydney.

● Mirakl har mer än 300 kunder i 40+ länder och driver några av världens mest pålitliga marknadsplatser för företag som Afound (H&M), Åhléns, Astore by AccorHotels, Campadre, Carrefour, Changi Airport, Darty, Elkjøp, Ellos, H&M Home, The Kroger Co., Leroy Merlin, Macy's, Maisons du Monde, Stadium och Toyota Material Handling.

● Mirakls marknadsplatser drivs av 50 000+ säljare.

● Företaget värderas idag till över 3,5 miljarder USD efter en serie E-runda på 555 miljoner USD i september 2021.

För mer information om hur din organisation kan driva tillväxt via lansering av en marknadsplats, kontakta Mirakl.