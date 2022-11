Cowen spår tuffa år för Intel – aktien backar

Innehåll från Flex Applications Annons

– En underskattad investering för bolagets framtid som många missar är att minimera antalet IT-system och samtidigt effektivisera personalens arbetsflöde. Det blir ofta billigare, säkrare och effektivare, säger Kasper Jareblad, Account Manager på Flex Applications.

Det svenska HR- och lönebolaget har utvecklat ett molnbaserat personalsystem som används av drygt 8 000 bolag i Norden i dag. Systemet inkluderar lön, HR, reseräkningar, bemanning, tidrapportering och projektplanering.

Covid-19-pandemin ökade efterfrågan på webbaserade processer som gör det enklare för personalen, oavsett om de är på kontoret eller jobbar på distans, konstaterar Kasper Jareblad.

– Det som gör att vi sticker ut är att allt är samlat i samma system. Vi grundades 1990 och har vuxit tillsammans med kunderna. Under lång tid har vi stött och blött varje funktion och sett åt vilket håll kunderna vill – och det är ett system som samlar allt. Vi har all support och alla utvecklare under vårt eget tak för att verkligen kunna fortsätta följa marknaden framåt.

I dessa dagar, präglade av inflation, ekonomisk oro och stigande energipriser, finns ytterligare nytta av att se till att viktiga HR- och löneprocesser fungerar effektivt, menar han.

– Jag stöter på företag som har fem-sex-sju olika system. Om man trattar ned vad det innebär så är det alltifrån separata inlogg och olika säkerhetssystem till att de olika systemen ska driftas och supportas, och kunna prata med varandra.

En risk är att de många olika systemen har vissa överlappande funktioner. Det vill säga att man betalar två eller fler gånger – för samma produkt.

– Många ser vinsten i att samordna, men kanske är man bekväm eller vill inte riktigt ta tag i det. Särskilt när det går bra tenderar det att vara så. Men i tuffare tider är det viktigt att ens anställda har de mest effektiva verktygen för att kunna dra in så mycket pengar som möjligt.

Han upplever att många drar sig för att göra investeringen som krävs.

– Man ska inte stirra sig blind på kostnaden i kronor, utan istället fokusera på effektiviseringsgraden. Hur mycket effektivare blir vi och hur mycket tid frigör vi med smidigare system? Det kostar pengar att vara ineffektiv.

”Microprocesser gör jättestor skillnad”

Ett exempel är kopplat till reseräkningar. Om man har en manuell process ska de anställda komma med kvitton till en löneadministratör som sedan räknar fram traktamentet.

– Med vårt system kan du fota kvitton och få momsen uträknad. Jag gör ett utlägg på 30 sekunder i mobilen. Skulle jag göra det manuellt skulle det säkert ta 10 minuter, säger Kasper Jareblad.

Den här sortens små förbättringar av processer bidrar till att stoppa kostnadsläckage, enligt många bäckar små-principen.

– Bättre mikroprocesser gör jättestor skillnad. Vår lösning för löner plockar bort filhantering mellan olika system. Löneadministratören läser över allt med ett knapptryck och behöver inte ladda ned filer från ett system, och öppna ett annat för att ladda upp och läsa in.

Men att se över sina system är inte bara ett sätt att spara pengar, det kan också vara ett sätt att faktiskt öka intäkterna. Inte minst genom analyser och rapporter, direkt från källan, som kan stöda ledningens beslutsprocesser.

Med rätt HR-stöd kan man också hitta intäkter som tidigare har gått förlorade. Kasper Jareblad tar upp projekthantering som ett exempel.

– Det är ett område där mycket kan göras. Kanske har man för dålig koll när man ska debitera projekten och måste mer eller mindre gissa. Det kan sluta med att man bjuder på delar av arbetet som personalen har lagt ned. Digitala verktyg gör det lätt att veta exakt hur länge man varit hos en kund. Då inser folk hur mycket pengar de har gått miste om på arbete de lagt ned utan att kunna fakturera.

