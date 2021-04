Coronakostnader sänkte brittiska dagligvarujättens vinst

Läs mer om du kan köpa aktier utan att betala provision

Coronautbrottet har haft stor inverkan på den globala ekonomin och finansmarknaderna. Ingen bransch har varit opåverkad. Men medan till exempel rese- och fritidssektorn drabbades hårt kunde andra sektorer, bland annat spel, strömningstjänster, matleveranser och e-handel, dra nytta av krisen.

Men hur blir det sedan, när pandemin är över? Under hela krisen har privata investerare och finansinstitut studerat förhållandena på marknaden och försökt att identifiera de segment som gynnas – eller kommer att gynnas i framtiden. Nu är målet att förstå hur olika sektorer har förändrats och försöka hitta nästa investeringstrend.

Du ska alltid vara försiktig när du tar beslut om investeringar och tänka på att sprida riskerna. Om du är ny på marknaden kan du även ta rygg på andra investerare med större kunskap och erfarenhet.

eToro är världens ledande sociala handelsnätverk för bland annat aktier, valutor och kryptovaluta. Nätverket har miljontals användare och en rad innovativa verktyg som gör det enklare att börja investera. Hela grundidén med eToro är att göra handel tillgänglig för vem som helst, var som helst och minska beroendet av traditionella finansinstitut.

eToro har identifierat några segment som är extra intressanta att hålla ögonen på:

Spel. Branschen var på uppgång redan innan pandemin började. Nu har den etablerat sig som en av de mest lönsamma inom underhållning. I post-coronavärlden finns fler gamers än tidigare och många av dem kommer sannolikt att förbli konsumenter. Det är därför inte särskilt förvånande att spelsegmentet blivit populärt bland investerare.

E-handeln. Coronaviruset har som bekant fått näthandeln att skjuta i höjden. 2020 blev det bästa året någonsin för svensk e-handel. E-handlarindex visar också att framtidstron bland e-handlarna är stark. Det finns all anledning att tro att konsumenternas beteende har förändrats permanent och att e-handeln har etablerat sig på en ny, högre nivå.

Matleveranser. Under pandemin har människor runt om i världen utnyttjat online-plattformar för leverans av mat. Modern smartphone- och GPS-teknik har möjliggjort nya kurirtjänster i samarbete med restauranger. Detta syntes tydligt i flera av aktierna i sektorn. Matleveranser är i dag så teknikberoende att det blivit en del av den större foodtech-industrin och online-leverans ses som ett segment som kommer att driva konsumenters beteende inom livsmedelsindustrin.

Bioteknik. I samband med pandemin har intresset för bioteknikaktier ökat markant. Många företag har tävlat om att ta fram vaccin och annan behandling mot coronaviruset. Bland möjliga lösningar för coronaviruset finns CRISPR, genredigeringsmetoden som sägs vara ett potentiellt botemedel mot allt från HIV till ALS. Bioteknikindustrin ser också potentialen med VelociSuite-teknik för att spåra och registrera smitta.

5G-teknik. Corona har för alltid förändrat hur vi arbetar och nästa generations trådlösa höghastighetskommunikation håller redan på att implementeras. Den kommer att förbättra nästan varje aspekt av digital kommunikation. Några tekniker som kommer att förbättras tillgången till internet via smartphone, sakernas internet (IoT), strömning av video, spel och förarlösa bilar.

Tanken med eToro är att göra finansmarknaden mer tillgänglig för alla. Förutom att vara en handelsplattform har eToro också introducerat många nya funktioner för social handel. Här kan traders och privatinvesterare diskutera, tipsa, utbyta erfarenheter och kopiera varandras strategier. Det finns också innovativa verktyg för handel och investeringar.

eToros mest populära funktion, CopyTrader, låter dig se vad riktiga handlare gör i realtid och kopiera deras affärer. Och Editor’s Choice presenterar populära investerare som nyligen har handlat och som är värda att kolla upp.

Men tänk på att det är lätt att ryckas med när avkastning är en portföljs prioritet. Se till att företaget har en stabil vinstbas och optimistiska prognoser. Det är nyckeln till att se till att dina surt förvärvade pengar inte går upp i rök.

eToros taktik för att enkelt komma igång

FAKTA

eToro regleras i Europa av Cyprus Securities and Exchange Commission och i Storbritannien av FCA. Det är också registrerat hos CNMV under avsnittet European Economic Area Investment Services Companies i European Economic Area in Free Provision. Det har också australisk ASIC-reglering. CFD: er är mycket hävstångseffektiva och riskabla, och kanske inte är lämpliga för alla investerare, 67% av enskilda konton förlorar pengar när de använder CFD.

Detta innehåll är endast avsett för informationsändamål och avslöjande och bör inte betraktas som investeringsråd eller rekommendationer. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat.