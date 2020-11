Innehåll från Wint Annons

De flesta företagare lägger otaliga timmar på sin ekonomi varje månad, trots att de lejt bort sin bokföring och faktiskt betalar någon annan för att sköta just administrativt arbete. Hur har det kunnat bli så – och vad kan man göra för att undvika den fällan? Nathalie Björnman, projektledare för onboarding på ekonomitjänsten Wint, förklarar.

I dagens samhälle är smarta tekniska lösningar en naturlig del av vardagen. Vi sköter bankärenden i appar och privatdeklarationen i mobilen. Vi shoppar, bokar biljetter och kommunicerar över nätet och vi kan få sjukvårdsrådgivning på nolltid genom ett videosamtal. Men när det gäller bokföring har utvecklingen på många sätt stått still. Där ställer vi inte alls samma krav på snabbhet, effektivitet och service.

Nathalie Björnman är projektledare för onboarding på den automatiserade helhetstjänsten Wint som specialiserar sig på att automatisera just bokföring och ekonomiadministration för svenska företag. Hon menar att företagare måste börja ställa högre krav på sin bokföringsleverantör.

– I stort sett alla nya kunder som vi hjälper igång hos Wint uttrycker förvåning över hur lite tid de plötsligt måste lägga på sin administration och hur snabbt ekonomiska rapporter blir tillgängliga för dem när bokföringen sker per automatik. De flesta är vana vid att bokföringen görs manuellt, en månad i efterhand, och har varit okej med att de själva tvingats lägga tid på att sköta betalningar, pappershantering, manuell utläggsredovisning och så vidare, berättar Nathalie.

Företagare bör värdera sin tid högre

Nathalie menar att automatiserad ekonomiadministration borde vara en självklarhet i alla bolag som vill optimera sin tid, men säger samtidigt att verkligheten tyvärr är den motsatta. Många företagare glömmer nämligen bort att deras tid är värdefull.

– För de flesta företagare är varje månadsskifte en upprepning av samma gamla visa. Man har samlat underlag på hög hela månaden som nu ska sammanställas så att redovisningskonsulten kan fixa själva bokföringen. Men eftersom man egentligen har viktigare saker att göra blir den här administrationen bara ett extra moment som skapar onödig stress i vardagen, resonerar Nathalie och fortsätter:

– Om du istället skulle låta Wint automatisera bokföring, betalningar, lönehantering, momsdeklarationer m.m., så slipper både du och dina kollegor en betydande del av den administrationsångest ni känner varje månad. Kvar för dig att göra är att skapa upp fakturor när du vill ha betalt, fota kvitton när du köpt något och att ta en titt i Wint-appen när du får en notis. Det sparar massor med tid, vilket borde vara en hygienfaktor i alla bolag.

Aktuella siffror möjliggör underbyggda beslut

Wints mantra är att man vill göra det enkelt att driva företag. Därför har man byggt en tjänst som hanterar mer än bara själva bokföringen, för att så lite administration som möjligt ska ligga på företagarens bord.

Utöver att automatisera bokföringen löser Wint därför kundernas bokslut och deklarationer, betalar deras moms och fakturor, sköter bolagets löner, hanterar myndighetskontakter och agerar ekonomiskt bollplank när kunden har frågor. Man har helt enkelt utvecklat en ny typ av helhetstjänst, som sparar kunderna både tid och huvudvärk. Och som dessutom underlättar företagarens beslutsfattande.

– En stor brist med traditionell bokföring är att den görs i efterhand, vilket i sig inte är så konstigt. Alla underlag måste ju samlas ihop och transporteras eller skannas till konsulten när månaden är slut. Faran är dock att din bokföring då visar hur det har gått – inte hur det går för bolaget just nu, berättar Nathalie.

– Låt säga att du ska ta ett viktigt beslut i din verksamhet. Då ska du kunna gå till bokföringen för att se en nutidsbild av hur ekonomin ser ut. Med automatiserad bokföring är det möjligt eftersom alla händelser bokförs direkt. Därmed kan du alltid plocka ut rapporter som visar exakt hur det går för bolaget precis i detta nu, fortsätter hon.

Stor fördel att slippa vara beroende av en person

Bokföring och ekonomi är viktiga saker, och ibland behöver man ha någon att fråga. Traditionellt sett har företagets bokföring alltid varit beroende av en person – den som sitter med siffrorna. Men Nathalie menar att även detta är en tradition som riskerar att sätta käppar i hjulet för den enskilda företagaren.

– Vad händer till exempel om din redovisningskonsult är sjuk eller bortrest när du behöver hjälp? Vem kan hjälpa dig med rådgivningen då? I många fall har varje enskild konsult sitt eget sätt att bokföra, vilket gör det svårt för en utomstående att snabbt sätta sig in i siffrorna, berättar hon.

I Wint hanteras bokföringen istället på ett standardiserat sätt enligt ett specifikt regelverk som systemet följer. Därmed kan Wints ekonomer snabbt hitta precis den information de söker när de går in i en kunds siffror, även om de aldrig haft med just det bolagets bokföring att göra tidigare. På så sätt kan alla kunder snabbt få svar från expert inom just det område de behöver rådgivning kring.

– Automatiserad bokföring innebär alltså att du sparar tid, pengar och huvudvärk samtidigt som du kan dra större nytta av dina siffror. Jag må vara partisk, men jag tycker att en av våra kunder satte ord på min känsla när han sa ”jag förstår faktiskt inte hur man inte kan använda Wint när man driver företag”, avslutar Nathalie med ett leende.

Wint är bokföringstjänsten som vill göra det enkelt att driva företag. När Wint automatiserar sina kunders ekonomiadministration hanteras bokföringen i realtid, vilket gör det enkelt att hålla koll på kassaflöde och likviditet. Dessutom frigörs tid som kan läggas på mer affärskritiska delar av verksamheten – som att utveckla sin affär.

