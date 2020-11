Coronafallen fortsätter öka i USA

Innehåll från Telia Company Annons

Större företag har accelererat sin digitalisering under pandemin och ökat sin produktivitet – medan mindre företag inte haft samma digitala utveckling.

Pandemin har slagit hårt mot många branscher och företag – och samtidigt fungerat som en katalysator för digitaliseringen.

– När företag ”tvingats” till distansarbete och nya affärsmodeller har många tagit stora steg framåt digitalt, säger Daniel Stark, chef för strategi och affärsutveckling på Telia.

”Risk att stora företag springer ifrån”

Samtidigt är skillnaden tydlig mellan svenska företag. 75 procent av de stora företagen – mer än 50 anställda – har accelererat sin digitalisering under pandemin, jämfört med 21 procent av de minsta företagen. Det visar en uppföljande undersökning, som gjorts under våren, till ”Telias digitala index”.

De digitala klyftorna består och riskerar att öka, menar Daniel Stark:

– Risken är att de högdigitala springer ifrån nu när digitala lösningar är ännu viktigare för att klara sig i konkurrensen.

Ökad produktivitet under coronakrisen

Bland de högdigitala företagen svarar 41 procent att de ökat tillväxten och effektiviteten de senaste två åren – jämfört med 21 procent bland de lågdigitala, visar undersökningen.

Det är också de högdigitala som främst rapporterar om ökad produktivitet under pandemin.

Vad kan då lågdigitala företag lära av dem som kommit längre? Daniel Stark sammanfattar fem framgångsfaktorer:

1 Gör distansjobb möjligt

Prioritera digitala lösningar så att personalen kan jobba effektivt på distans. Det är viktigt både för affärerna och för att få nöjdare personal. Högdigitala företag lyckas i högre utsträckning behålla sin personal och locka nya talanger, visar Telias undersökning, och en nyckel är att personalen kan jobba flexibelt.

2 Kreativa lösningar ger nöjda kunder

Coronakrisen har påskyndat innovativa digitala lösningar – från retailbutiken som bjuder in till videoshopping med en assistent till nya hämta hem-tjänster för restauranger. Den här sortens uppfinningsrikedom brukar skapa nya och lojala kunder! Fokusera också på hur ni möter kunderna digitalt. Det måste vara enkelt och smidigt att integrera med ditt företag: boka tid, få svar i chatten, beställa varan och så vidare.

3 Automatisera mera

En kris kan vara ett bra tillfälle att se över arbetsflöden och rutiner. Genom att till exempel automatisera bokföring, fakturering, kvittoredovisning och annat kan ni frigöra tid och satsa mer på att bli konkurrenskraftiga. Att blicka framåt är nu avgörande för många företag som tvingats vara mycket ”här och nu” under krisen.

4 Mer träffsäkra erbjudanden

Allt fler företag samlar in data om sina kunder. Använd datan på ett systematiskt sätt med automatiserade verktyg som marketing automation och ad-words. På så sätt kan ni nå ut till era kunder med mer träffsäkra erbjudanden till en lägre kostnad.

5 Outsourca IT

Genom att outsourca driften och ansvaret för er IT blir ni av med teknikbekymmer som kan störa era arbetsflöden. IT-problem kan stjäla mycket resurser internt – tid som ni istället kan lägga på att digitalisera er verksamhet på ett smart sätt.

Telia erbjuder ”IT-avdelning som tjänst” som vänder sig till företag från 10 anställda.

– Tjänsten innebär att ett expertteam från Telia blir företagets IT-avdelning med support, övervakning av företagets IT-miljö och ansvar för säkerheten, förklarar Daniel Stark.

Den här typen av tjänster brukar vanligtvis rikta sig till större företag, påpekar Daniel.

– Företaget kan också samla sina IT- och kommunikationstjänster i Telias unika erbjudande. Traditionellt finns en uppdelning mellan IT och telekom där företagen behöver sätta sig in i olika komplexa lösningar. Det kan förenkla väsentligt att samla ihop alla teknikfrågor.

Fakta: IT-avdelning som en tjänst

• Innebär att Telia hanterar IT- och kommunikationstjänster för företaget. Vänder sig till företag från 10 anställda.

• Tjänsten är prenumerationsbaserad och erbjuder ett expertteam som gör en grundlig analys för att skräddarsy tjänsten utifrån verksamhetens behov. Därefter tar teamet ansvar för och har full koll på IT-miljön dygnet runt.

• Telia jobbar proaktivt genom löpande säkerhetskontroller så att eventuella fel kan åtgärdas innan de skapar problem. Dessutom gör Telia en grundlig undersökning en gång om året för att säkerställa att företagets IT-miljö är uppdaterad, säker och tillgänglig.

• I tjänsten ingår support och konsultation med syftet att hjälpa företaget att frigöra mer tid och skapa effektivare arbetssätt.