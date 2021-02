Corem säljer fastigheter i Stockholm för 115 miljoner

Innehåll från Ricoh Sverige AB Annons

Ricoh grundades 1936 och har funnits i Sverige sedan 70-talet. De senaste åren har ägnats åt att utveckla verksamheten till att möta de förändrade krav som ställs från moderna arbetsplatser. Idag tillhandahåller de ett komplett utbud av helhetslösningar.

– Vi tittar på alla lösningar för att säkerställa leveranser, från minsta kabel drift och funktions lösningar till att bygga stora konferensanläggningar. Vi ligger i framkant när det gäller lösningar inom den digitala transformationen och det nya arbetssättet, säger Fredrik Wallin, Director Office Services.

Genom att skräddarsy erbjudandet för att passa kundens behov kan Ricoh effektivisera affärsprocesser och öka effektiviteten och produktiviteten inom kundens organisation, oavsett om det handlar om kontorslösningar, IT- och kommunikations- tjänster eller hjälp med att bli mer hållbara.

Globala nätverk och gränsöverskridande supportfunktion

Ricoh har stor erfarenhet av att stödja företag i alla storlekar, på vägen mot deras digitala transformation. Centralt i verksamheten är deras globala nätverk och gränsöverskridande supportfunktion, vilket innebär att de kan serva överallt, oavsett var i världen kunden befinner sig.

– Vi har 16 000 tekniker över hela världen och kan lösa det mesta själva för att erbjuda kunden den bästa servicen, oavsett om det gäller här i Sverige eller i Timbuktu. Vi är dessutom leverantörsoberoende, vilket ger en extra flexibilitet och bredd, säger Johan Augustsson, Sales Director.

Work together anywhere

Genom att rekrytera rätt personer där det behövs och ha örat mot marken kring de strömningar och samhällsutvecklingar som sker vill Ricoh vara en självklar aktör när det kommer till utvecklandet av dagens moderna arbetsplats. Kampanjen Work together anywhere lanserades i maj 2020 och med den konkretiserades deras erbjudande till företag som av olika anledningar jobbar på distans eller vill effektivisera och digitalisera sin verksamhet. Det kan handla om att skapa nya flexibla lösningar för datahantering, optimera och effektivisera informationsflöden via molnet, eller effektiv och säker förvaringshantering via till exempel Smart Lockers.

– Work together anywhere utvecklades för att hjälpa kunder med insikter och vägledning från vårt nätverk av experter, till exempel hur man kan stödja människor när de arbetar på distans, effektivisera processer och förenkla tekniken, säger Johan.

Och Ricohs verksamhet sker i enlighet med den egna kampanjen. Med över 100 000 anställda i 200 länder finns deras expertis över hela världen, tätt sammanlänkad via deras globala nätverk.

– Vi har lokal närvaro men med global täckning, avslutar Fredrik.

Fakta

Ricoh är ett globalt bolag som funnits i Sverige sedan 70-talet. De erbjuder dokumenttjänster, rådgivning, mjuk- och hårdvaror till små och stora företag runt om i världen. Ricoh har ett brett utbud av anpassningsbara lösningar för att passa individuella kund- och branschbehov. Totalt är de 100 000 anställda i 200 länder.

Läs mer på www.ricoh.se