Fastighetsbolaget Corem, med fastighetsprofilen Rutger Arnhult som största ägare, ökade intäkterna men minskade rörelseresultatet under det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår en utdelning på 40 öre per A- och B-aktie och 20 kronor per D-aktie och preferensaktie, vilket är i linje med i fjol.