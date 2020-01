Ny vända i tv-bråket: Com Hem anmäler Telia till EU-kommissionen

Eftersom Com Hem anser att Telia bryter mot de villkor som EU satte upp i samband med Bonnieraffären, har bolaget nu anmält Telia till EUkommissionens så kallade Monitoring Trustee, vilket är den jurist som EU-kommissionen tillsatt för att övervaka köpet.

Telia har i dag måndag inlett auktionen om streamingrättigheter för TV4-kanalerna som EU-kommissionen krävt för att godkänna Telias köp av Bonnier Broadcasting, med bland annat TV4 och C More. Men enligt Tele2 har Telia inkluderat fler rättigheter i auktionen än vad kommissionen har avsett.

I december förra året blev det storbråk mellan Telia och Tele2 om så kallade OTT-rättigheters om innebär rätten att visa TV4:s kanaler i digitala plattformar som till exempel mobiltelefoner. Efter att det förra avtalet löpte ut valde Com Hem att släcka ned TV4 och Com Hem för bolagets tv-kunder, samtidigt som TV4 stoppade all Tele2-reklam.

Com Hem noterar i dagens pressmeddelande att det grundavtal som Com Hem och Tele2 kom överens om innan jul som innebär att TV4 kan sändas som vanligt står fast, och att de båda bolagen fortsätter förhandlingarna om övriga rättigheter.