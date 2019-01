Cloettas vd: Börjar se positiv januari-effekt i Norge

I december minskade Cloettas försäljning av lösviktsgodis i Norge med mer än 50 procent. I bokslutet skrev Cloetta att nedgången berodde på att handeln före sänkningen av sockerskatten 2019 minskade sina lager, men att merparten av den förlorade försäljningen i december förväntas komma tillbaka under första kvartalet 2019.

Det uppgav Cloettas vd Henri de Sauvage-Nolting under rapportpresentationen.

När det gäller bolagets marknadsföring under 2019 uppger Cloetta-chefen att bolaget sprider satsningarna jämnt över årets kvartal. Bolaget gör inte slut på marknadsföringspengarna i första kvartalet, utan vill spendera löpande och utvärdera resultatet av satsningarna.

Att påskveckan i år infaller sent, omkring den 15-22 april, snarare än i första kvartalet som i fjol, innebär en betydande kalendereffekt försäljningsmässigt för konfektyr- och snacksbolaget Cloetta, trots att Cloetta inte säljer direkt till slutkonsument utan till tidigare led som behöver köpa in produkterna i förväg innan försäljningen.

En annan kalendereffekt för Cloetta är att försäljningen under det fjärde kvartalet oftast är högre än under de tre första kvartalen under året, främst beroende på ökad försäljning inför storhelgerna i Sverige.