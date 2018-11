Börssuccé trots genomsvag rapport – aktien lyfte 24 procent

Breda OMXSPI inledde handelsdagen på plus och kämpade sig tillfälligt tillbaka till gröna siffror under eftermiddagen. Men mot slutet av tisdagshandeln vände det nedåt igen och indexet avslutade strax under nollan.

OMXS30 backade något mer, ned 0,3 procent.

Bland dagens stora förlorare syntes sminkbolaget Oriflame som backade 4,2 procent inför onsdagens kvartalsrapport. Aktien steg dock nästan lika mycket på måndagen och är därmed bara ned något sedan förra veckan. Även Tele2 föll tillbaka, ned 3,3 procent, efter att ha klättrat i måndagshandeln.

Värre var det för modejätten H&M som backade 2,6 procent till 156 kronor efter att storbanken Nordea varnat för att det ovanligt varma vädret kommer att påverka det fjärde kvartalet negativt. Bankens analytiker skruvade ned estimaten för försäljningstillväxten från 7 till 5 procent.

Dagens riktiga förlorare blev dock rapporterade G5 Entertainment som rasade hela 25,9 procent på mid cap-listan. Kvartalsrapporten visade bland annat på högre kostnader vilket sänkte rörelseresultatet jämfört med samma period 2017.

Sektorskollegan Starbreeze steg istället nästan lika mycket, 24,5 procent, på sin kvartalsrapport trots att förlusten ökade och omsättningen minskade jämfört med det tredje kvartalet förra året. Aktien hade dock handlats ned lite mer än 10 procent de två föregående handelsdagarna.