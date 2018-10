Röd dag på Stockholmsbörsen när hälsosektorn blödde

Bland OMXS30 bolagen gick medicinteknikbolaget Getinge i bräschen för nedgången med ett tapp på 3,7 procent. Nyhetsbyrån Direkt rapporterade på måndagseftermiddagen att Getinges dotterbolag Datascope den 11 september fått ett varningsbrev från den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA rörande brister vid en anläggning i New Jersey.

På en mer munter not har EU-kommissionen gett grönt ljus till fusionen mellan Tele2 och Com Hem utan förbehåll. Tele2 steg med 1,6 procent medan Com Hem lyfte 1,7 procent.