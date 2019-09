Clean Motions vd om likviditetskrisen: ”Har tagit för lång tid”

Enligt vd Göran Folkesson har bolaget en relativt låg "burn rate" och att det är relativt små summor som skulle behövas för att lösa likviditetsproblemen. Enligt kassaflödesrapporten flöt det ur 2,7 miljoner kronor från den löpande verksamheten under det andra kvartalet.

"Ingenting är uteslutet i dagsläget, men just nu ser vi inte att en emission är den direkta vägen framåt, utan det är i så fall kombinerat med någon annan lösning", säger han och vill inte gå in på detaljer över vilka förslag om finansieringslösningar som just nu ligger på bordet, men säger att det framför allt handlar om att fördjupa de samarbeten bolaget redan har, och att det kan innefatta att bolagets partners även väljer att stötta finansiellt i någon form av samarbeten.