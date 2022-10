Citigroup sänker prognos för S&P 500

Industri-PMI i euroområdet sjönk till 48,4 i september, från 49,6 i augusti, vilket var under preliminärt rapporterade 48,5.

Chris Williamson, chefekonom vid S&P Global Market Intelligence, skrev i en kommentar att en hemsk kombination av en industrisektor i recession och stigande inflationstryck ökar oron för utsikterna för euroområdets ekonomi.

”Bortsett från de inledande pandeminedstängningarna har tillverkningsindustrin i euroområdet inte sett en kollaps i efterfrågan av denna skala sedan höjden av finanskrisen i början av 2009”, skrev han.

I Storbritannien steg däremot industri-PMI till 48,4 i september, från 47,3 i augusti, vilket ändå var något under preliminärt rapporterade 48,5.

Tidigare på måndagen stärktes pundet kraftigt mot andra valutor på morgonen efter besked om att den brittiska regeringen skjuter upp den planerade sänkningen av den högsta inkomstskatten. Finansminister Kwasi Kwarteng lade ut ett meddelande på Twitter att borttagandet av den högsta skattesatsen, 45 procent, utgör en ”distraktion” från regeringens huvuduppdrag, att tackla utmaningarna mot ekonomin.

”Vi fattar, och vi har lyssnat… Detta kommer att tillåta oss att fokusera på att leverera de större delarna i vårt tillväxtpaket”, skrev finansministern.

ING Economics bedömer att åtgärden mest är symbolisk, och att det handlar mindre om hur mycket pengar det sparar och mer om den dåliga signal regeringen har levererat med ”ideologiska (ofinansierade) skattesänkningar”.

”Åtgärden verkar vara driven av ett bakslag från (premiärministerns) eget parti och kanske av hotet om en sänkning av kreditbetyget”, skrev ING Economics i ett kundbrev, där de också noterade att S&P på fredagen sänkte utsikterna för Storbritanniens kreditbetyg.

S&P uppgav på måndagseftermiddagen att strykningen av skattesänkningen för de med de högsta inkomsterna inte påtagligt påverkar de prognoser som var underlag för beslutet att sänka utsikterna för det brittiska betyget.

Pundet stärktes snabbt från strax under 1:1100 till drygt 1:1260 mot dollarn, men gav senare upp en del av förstärkningen.

Tidigare på måndagen visade Bank of Japans Tankanrapport att sentimentet i de stora industriföretagen försvagades under tredje kvartalet. Indexet sjönk till 9, från 10 under andra kvartalet, vilket var under väntade 11. Index för de stora tjänsteföretagen steg däremot samtidigt till 14, från 13 under andra kvartalet.

Japans industri-PMI sjönk vidare till 50,8 i september, från 51,5 i augusti, vilket var under preliminärt rapporterade 51,0.

I Sverige sjönk Silf/Swedbanks industri-PMI till 49,2 i september från 50,2 i augusti. Indexet sjönk därmed för fjärde månaden i rad och noterade den lägsta nivån sedan juni 2020.

”Det visar att industrikonjunkturen har försvagats ytterligare under hösten i spåren av en svagare omvärldskonjunktur, vilket har lett till en tydlig nedgång i orderingången och i företagens produktionsplaner”, sade Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Index för orderingången sjönk till 43,4 i september, från 46,0 i augusti, vilket var lägsta noteringen sedan maj 2020. Index för produktionsplanerna sjönk till 57,6, från 60,5, vilket var den lägsta noteringen sedan juni 2020. Prisindexet vände däremot upp till 71,7 i september, från 61,6 i augusti.

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea ser PMI-rapporten som en indikation på att industrin går mot en recession.

”Produktionen stiger fortsatt och företagen anställer, enligt rapporten. Men givet den svaga orderingången kommer produktion och sysselsättningen troligen också minska framöver”, skrev han i ett kundbrev.

Svenska statsobligationsräntor sjönk 5-8 punkter på måndagen, tioårsräntan ner 5 punkter, till 2,07 procent, samtidigt som motsvarande tyska ränta sjönk 14 punkter, till 1,95 procent.

Euron försvagades knappt 4,5 öre mot kronan, till 10:83, medan dollarn tappade 6,5 öre, till 11:06.

Amerikanska statspappersräntor steg kraftigt på fredagskvällen i USA inför kvartalsskiftet men mer än hela uppgången raderas ut i måndagens handel. Ekonomer spekulerade om att stramare finansiella förhållanden kan förmå Fed att slå av på räntehöjningarna tidigare.

”Eftersom inflationen är så hög kommer centralbankerna att vara försiktiga med att utropa seger redan nu. Men mot slutet av förra veckan kom det några signaler om att amerikanska räntor kan vara på väg att toppa. Ganska mycket är inprisat”, sade Colin Asher, seniorekonom vid Mizuhu Bank i London, till Bloomberg News.

Vid svensk stängning noterades tvåårsräntan till 4,09 procent medan tioårsräntan noterade 65 procent, 7 respektive 6 punkter lägre jämfört med vid samma tid på fredagen.

USA-data på måndagen inkluderade ISM:s industri-PMI för september, som sjönk till 50,9 från 52,8 i augusti (väntat 52,2). Delindex för nya order sjönk till 47,1, från 51,3, sysselsättningsindex sjönk till 48,7, från 53,0 – något som blir en liten pusselbit inför fredagens jobbrapport för september.