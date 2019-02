Citi tror på kopparrally de kommande sex månaderna

Kopparpriset har ett tungt år i ryggen med en nedgång på 13,2 procent under de senaste tolv månaderna till 6.142 dollar per ton i spåren av en avmattning i Kinas ekonomi.

Citi förväntar sig dock att kopparpriset kommer stiga till 6.700 dollar per ton under 2019 tack vare en ökad efterfrågan från just Kina. När det kommer till den vikande personbilsförsäljningen i landet tror bankens analytiker att den kommer kompenseras av en ökande efterfrågan på elbilar som innehåller mer koppar, skriver Financial Times.

"När makromiljön blir mer positiv finns det mycket torrt krut som ska placeras i "risktillgångar" med solida fundamenta som koppar", skriver Cities analytiker i rapporten enligt Financial Times.

Bankens analytiker pekar även på att kopparlagren nu är på den lägsta nivån på tio år och förväntas fortsätta minska under det andra kvartalet.