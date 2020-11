Styrelsen i Chromogenics, som säljer glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp, föreslår att bolaget genomför en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, där bolaget inledningsvis avser ta in 94 miljoner kronor via aktierna och i senare skeden kan tillföras sammanlagt ytterligare upp till 34 miljoner kronor via optionerna under 2021 och 2022.