Chevrons resultat bättre än väntat – återupptar aktieåterköp

Amerikanska oljejätten Chevrons justerade resultat per aktie kom in högre än väntat i andra kvartalet. Intäkterna var också bättre än väntat. Bolaget aviserar att ett program för aktieåterköp kommer återupptas under tredje kvartalet med en förväntad takt om 2-3 miljarder dollar per år. Omsättningen steg till 37,60 miljarder dollar (13,49), väntat 36,32 miljarder.