Chefsanalytikern: Svensk bilförsäljning tyder på svagare konsumtionstrend

"Nedgången i nybilsregistreringarna beror troligen på en kombination av tillfälliga effekter, bonus malus och nya avgaskrav, och en underliggande tveksamhet hos hushållen. Vi tror att privatkonsumtionen kommer repa sig lite under det fjärde kvartalet, men ganska svagt, och vi lär få se en ganska svag konsumtionstrend under 2019", säger han.

Han säger att det finns en svaghet i de svenska hushållens konsumtion, som inte bara rör en fallande bilförsäljning i spåren av att bonus malus-systemt infördes den 1 juli 2018.

"Räknar man bort bilarna har hushållens konsumtion stått still det senaste året, det finns en underliggande svaghet som vi tror beror på att förmögenhetsbilden förändrats. Hushållen vande sig under många år vid ständigt stigande förmögenheter via stigande bostadspriser och börser. Nu har det vänt, framför allt på bostadsmarknaden. Det är ingen prognos att hushållen tvekar, det har redan hänt under loppet av 2018. Svaga bilköp är ett uttryck för det", säger han.