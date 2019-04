Caterpillar höjer sin vinstprognos för 2019 efter skatteeffekt

Den tidigare vinstprognosen löd på 11,75 till 12,75 dollar per aktie.

Omsättningen i första kvartalet uppgick till 13,5 miljarder dollar, något över estimaten enligt Bloomberg på 13,4 miljarder dollar och över de 12,9 miljarder dollar bolaget hade i försäljning motsvarande period i fjol. Resultat per aktie uppgick i kvartalet till 3,25 dollar per aktie. Justerad vinst efter den skattemässiga effekten på 0,31 dollar per aktie landar på 2,94 dollar, att jämföra med snittestimatet enligt Bloomberg på 2,82 dollar per aktie.