Carnegie sätter säljstämpel på Cellavision – aktien faller

I ett kundbrev skriver Carnegie att bolaget länge varit en ”börsälskling” av goda skäl. Medan Carnegie väntar sig stabil försäljningstillväxt på lång sikt och lyfter fram Cellavisions ledande marknadsposition flaggar analytikerna dock för att försäljningstillväxten kommer sakta in i närtid efter flera kvartal av ohållbart stark tillväxt med stöd av låga jämförelsetal.

Samtidigt som Carnegie ger aktien en säljrekommendation sätts riktkursen till 235 kronor. Aktien faller 6,6 procent till 306,5 kronor en halvtimme in i tisdagshandeln.

Carnegie spår att försäljningstillväxten kommer att sakta in från 24 procent under den första halvan av 2019 till 11 procent under det andra halvåret.

”Med en snabb expansion i värderingsmultiplarna de senaste 12 månaderna är aktiepriset sårbart för långsammare tillväxt och vi oroas över att börsens förväntningar är för höga”, skriver Carnegies analytiker.