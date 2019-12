Cannabisbolagets vd inför noteringen: ”Nu förstår folk fördelarna”

Vilket intagssätt för patienten att ta medicinen kommer ni att fokusera på inledningsvis? ”Vi börjar med cannabis-planta som bäst intas via en förångare (vaporizer), men verksamheten kan framöver komma att rikta in sig på mer avancerade produkter såsom cannabis-oljor eller strips på tungan. De har alla olika effekt på kroppen. Förångare är väldigt snabba medan oljor tenderar att ha en mer långvarig, men mindre stark, effekt.”

Vilken är ODI Pharmas affärsmodell? ”Man kan dela upp branschen i odling och implementering. Odling kräver stora investeringar. Vi fokuserar på implementering, vilket handlar om att ta råmaterial från en odlare till ett land och ta fullt ansvar för produkten från när den kommer till landet som råmaterial tills patienten konsumerar produkten. Det är en ganska komplicerad regulatorisk process. Det tar tid att etablera lämplig infrastruktur, och det är det vi har gjort under de senaste två-tre åren.”

Hur är det att vara verksam kring en produkt som vissa kopplar samman med narkotika? ”Det har förändrats under de senaste åren. I början av 2016 och 2017 var medicinsk cannabis inte en enkel fråga att prata om. Nu förstår folk fördelarna, så jag tror att det kommer att fortsätta förbättras, i takt med att folk lär sig mer om att det är en medicinsk behandling. Då försvinner en del av stigmatiseringen som en social drog”, svarar ODI Pharma-chefen.

Genom att ODI Pharmas nuvarande kanadensiska leverantör har ett stort utbud bör ODI Pharma kunna undvika de leverantörsproblem som drabbade danska Stenocare i sektorn under 2019, säger Derek Simmross.

ODI Pharma fokuserar inledningsvis på Polen som är ett land där medicinsk cannabis får användas brett för medicinska ändamål. Bolaget siktar på att erhålla polskt marknadstillstånd inom fyra-sju månader och att ha 3 miljoner euro i intäkter under tolvmånadersperioden från mitten av 2020.

Ni planerar för de första leveranserna i mitten av 2020. Vilka huvudsakliga hinder måste ni övervinna för att det ska bli verklighet? ”Främst att få marknadsgodkännande, vilket är en process med att dokumentera hur produkten skapas hos leverantören, importprocessen, hur produkten lagras och distribueras. Man måste i princip visa exakt vad substansen är för något, hur varje steg på vägen ser ut och att man kan hantera problem som kan dyka upp. Den genomsnittliga godkännandetiden är fyra-sju månader. Eftersom vår polska grossistpartner NEUCA är den starkaste i landet och vår producent Aphria är världens tredje största leverantör finns all information snabbt tillgänglig.”

Finns det en global brist på medicinsk cannabis med tanke på växande efterfrågan och att fler länder legaliserar?

”Det är viktigt att förstå hur och varifrån produkten kan tillhandahållas i världen. Tills för några år sedan var det väldigt få länder, däribland Kanada, som kunde exportera medicinsk cannabis. Under de senaste två-tre åren har fler länder börjat tillåta produktion, men det är en lång process som kräver mycket investeringar och det finns ingen garanti att en produkt kommer att leva upp till kraven. Kanada, som har mest erfarenhet, har enorma produktionsanläggningar. Produktionen är på väg upp, men vi ser en global brist under de närmaste åren. Fast i slutänden tror vi att utbudet kommer att vara större än efterfrågan.”

Varför bör en leverantör välja er som partner i Europa?

”Utbudssidan är relativt enkel för oss att hantera. Vi bygger infrastrukturen för att de ska kunna sälja produkten. Det inhemska legala ramverket är mycket komplicerat och det har tagit tid att förstå hur produkten ska hanteras i olika skeenden, vilka myndighetskraven är och så vidare. Det är en mycket tidskrävande process och vi möjliggör i praktiken producenter att få tillgång till marknaden utan att lägga all tid på detta.”

Ni säljer ej direkt till patienter utan till grossister?

”Det stämmer. Medicinsk cannabis säljs på recept på apotek. Snarare än att gå från apotek till apotek säljer vi till grossistaktörer. I vissa länder finns det en stor grossist och i andra länder kan det finnas flera mindre. Det beror bland annat på efterfrågan och kostnadsstrukturen. Vi fokuserar mycket på att hålla kostnaderna i linje med våra mål.”

Danska Stenocare, verksamma inom medicinsk cannabis, hade problem med sin kanadensiska leverantör Canntrust som inte levde upp till myndigheternas krav. Hur säkerställer ni att ni inte kommer att drabbas av liknande problem?

”Det var en mycket olycklig händelse för branschen, som är mån om att skapa medvetenhet om de positiva sidorna med medicinsk cannabis. Det är omöjligt att skydda sig helt mot dåligt beteende. Vi har rest runt under flera år och träffat alla producenter. Vår producent Aphria har kapacitet att producera enormt mycket cannabis. De är världens tredje största producent i nuläget. Utbudsfrågan är inte ett problem för dem, och utbudsfrågan var en faktor som bidrog till de tidigare missförhållandena i sektorn du nämnde. Vi tror inte att sådant kommer att hända hos vår affärspartner. Vi har gjort platsbesök hos producenten tillsammans med en analytiker och gått igenom alla steg i processen, så vi känner förvissning om att producenten kan leva upp till sina åtaganden.”

Hur mycket pengar har hittills investerats i ODI Pharma och hur motiverar du värderingen av företaget på 115 miljoner kronor i noteringserbjudandet?

”Vi har kapitaliserat bolaget med sammanlagt 8 miljoner kronor. Vi startade företaget i februari 2018 och har byggt en struktur med tre bolag samt planerar att ha fler i närtid. För att förstå företagets mål och hur vi landar i värderingen behöver man titta på tre huvudsakliga faktorer. Enligt Polens hälsomyndighet finns det 300.000 patienter i landet som behöver medicinsk cannabis. Det är 0,7 procent av befolkningen. I Kanada är motsvarande siffra klart över 1 procent. Vi säger konservativt att det kommer att ta fem år innan den polska marknaden har vuxit till 300.000 patienter. Vi räknar med att vi kommer att ha en marknadsandel på 10 procent. Det finns i nuläget bara en produkt tillgänglig på marknaden. Med tanke på att vår grossist NEUCA har en marknadsandel på 30 procent inom farmaceutiska produkter i Polen anser vi att 10 procent är en mycket uppnåbar andel. I Kanada använder varje patient 1,6 gram medicinsk cannabis per patient och dag - i våra antaganden har vi bara räknat med 0,6 gram per dag. Utifrån dessa tre kriterier handlas vi under det första året till 5 gånger ebita-resultatet, vilket vi anser är en mycket attraktiv värdering. Andra året handlas vi till 1,5 gånger ebita-resultatet. Siffrorna talar för sig själv och folk kan fatta sina egna beslut, men vi anser att det är en rimlig värdering.”