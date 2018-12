Camurus eventuellt på väg ge finansiella prognoser

Det forskningsbaserade läkemedelsbolaget Camurus kommer under inledningen av 2019 att lansera opiodberoende-läkemedlet Buvidal i EU och Australien med hjälp av ett utvidgat försäljningsteam, och eventuellt via partnern Braeburn i USA, under förutsättning att bolagets registreringsansökan godkänns där.

När lanseringen kommit igång kommer bolaget att se över sina finansiella siffror och eventuellt ge prognoser. Det sade bolagets vd Fredrik Tiberg under tisdagens kapitalmarknadsdag.