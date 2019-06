Campbell Soups resultat bättre än väntat – aktien stärks

Justerat resultat per aktie för kvarvarande verksamhet blev 0,56 dollar (0,70), vilket är 19 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,47.

Bolagets vd Mark Clouse beskriver att resultatet var bättre än förväntat och att det var tredje kvartalet i rad som man mött eller överträffat de egna prognoserna.

Campbell Soup räknar med en nettoförsäljning på mellan 9,075 och 9,125 miljarder dollar under hela räkenskapsåret. Den justerade vinsten bedöms bli mellan 2,50 och 2,55 dollar per aktie, jämfört med tidigare bedömning 2,45-2,53 dollar per aktie.