C-Rad vänder till förlust

Övriga externa kostnader ökade i det tredje kvartalet till 13,6 miljoner kronor (12,4). Ökningen beror till största del på C-Rads deltagande på den amerikanska strålbehandlingskongressen Astro som i år inföll under tredje kvartalet men under fjolåret inföll under det fjärde kvartalet.

Astro-kongressen hölls i år mellan den 15 till 18 september i Chicago medan den under 2018 hölls under perioden 21-24 oktober i San Antonio.