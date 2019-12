C Mores playtjänst har släckts för Com Hems kunder

Foto: C More

Foto: C More

Tv-bråket mellan Telia och Tele2-ägda Com Hem fortsätter. Under måndagen har ytterligare diskussioner förts mellan bolagen men samtalen ser inte inte ut att ha lett någonstans. Nu har Com Hem-kunder som tecknat C More-abonnemang via sin operatör inte tillgång till playtjänsten längre.

För en vecka sedan släckte Tele2-ägda Com Hem utbudet från TV4 och C More i bolagets broadcast-tv på eget initiativ. För att Com Hems kunder skulle kunna få tillgång till kanalerna valde Telia att öppna upp playtjänsten C More för alla. Nu är även den vägen in till kanalerna stängd för Com Hems kunder. Denna gång är det det dock TV4-gruppen som ligger bakom stängningen. ”Vi har behövt utreda vad som gäller och det visar sig att vi inte har rätt att hålla ingången öppen”, säger TV4:s presschef, Charlie Forsberg till Expressen.

I praktiken innebär det att kunder som tecknat C More-abonnemang via Com Hem inte kan se utbudet längre – varken via vanliga tv-sändningar eller på nätet. Ett C More All Sport-abonnemang med tillgång till bland annat ishockeyns toppligor SHL och Hockeyallsvenskan kostar flera hundra kronor i månaden för Com Hems kunder. En tjänst som nu är oanvändbar. På Twitter är reaktionerna starka.

Under måndagskvällen fortsatte Tele2-ägda Com Hem förhandlingarna med Telia om TV4-kanalerna och C More. Det tycks inte ha funnits något nytt att meddela därifrån.

”Vi repeterade kraven om långsiktiga rättigheter som ger Com Hems och Boxers kunder samma tillgång till TV4 som Telias kunder har. Med respekt för detta och förhoppning om fortsatta förhandlingar kan vi inte dela mer med oss av mer information i nuläget”, skriver Com Hem i en uppdatering på sin sajt.