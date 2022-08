Budbolag äger över 85 procent av aktierna i TC Tech

Instalcos nettoomsättning landade på 3.102 miljoner kronor under det andra kvartalet 2022 vilket var en ökning från 2.311 Mkr under jämförelsekvartalet. Ebita-resultatet uppgick till 250 Mkr, ett lyft från 199 Mkr under samma period 2021. Orderboken kom in på 8,1 miljarder kronor.

”En väldigt stark rapport som vi känner oss trygga med. Det är viss oro på marknaden, men vi tycker att vi har en fin orderbok, ser att vi får nya order, jobbar av de vi har och vi har fått lite mer ordning på prisinflationen som varit i byggbranschen den senaste tiden”, säger Robin Boheman till Di TV.

Instalcos ebita-marginal landade på 8,6 procent vilket var en minskning från 8,1 procent under samma kvartal i fjol men en ökning från 6,7 procent under det första kvartalet. Enligt Robin Boheman var bolaget lite chokade för ett år sedan när priserna började dra iväg.

”Nu har vi fått det bättre under kontroll vilket vi bevisar med den här rapporten. Vi har kunnat hantera det på ett väldigt bra sett”, säger han.

Vad gäller den organiska tillväxten uppgick den till 6,2 procent vilket var en minskning från 12 procent under samma kvartal 2021.

”12 procent är en väldigt hög organisk tillväxt i en ganska mogen bransch, så jag skulle vända på det och vi är väldigt nöjda med 6 procent i den marknad som är i dag”, säger Robin Boheman.

Under kvartalet genomförde Instalco fyra förvärv som väntas bidra med en årlig omsättning på 574 Mkr.

”Det har kommit ett antal väldigt fina förvärv ganska tätt inpå varandra där vi helt enkelt har valt att genomföra dem. Vi är inte mer aggressiva än vi brukar utan vi ser till att när det kommer bolag som passar in i vår modell och som är villiga att fortsätta i vår Instalco-miljö då slår vi till. Det har också drivit upp skuldsättningsgraden lite men vi känner oss trygga med den”, säger Robin Boheman.

Aktien rusar med drygt 11 procent på torsdagen men är fortfarande ned omkring 40 procent sedan årsskiftet.