Brummerfonden fortsätter köpa årets kursflopp

Innehavet uppgår i absoluta tal till drygt 5,8 miljoner aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings sammanställning i vilken den senaste föregående datapunkten är från slutet av februari. Då omfattade posten 5,3 miljoner aktier, eller 9,3 procent.

"Köper man nu så är det som jag sagt tidigare inte för att det blir rock and roll i första halvåret 2019, utan för att omställningen sker under året och man gradvis förbättrar kärnverksamheten och sedan börjar man addera intäkter ordentligt i USA 2020", sade Bodenholms förvaltare Per Johansson till Nyhetsbyrån Direkt i början av april apropå Catena Media vars aktie har backat med nästan 42 procent sedan årsskiftet.