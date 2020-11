Brittiskt permitteringsstöd och räntesänkning att vänta

Innehåll från Hexatronic Annons

Hexatronic Group är en svensk teknikkoncern vars vision är bringing connectivity to everyone by outstanding fiberoptic solutions. Kärnan är fiberoptik där samtliga bolag i gruppen arbetar med antingen fiberoptik eller produkter som är relaterade till fiberoptiska nät. 2008 påbörjade Hexatronic Group en tillväxtresa och noterades på Aktietorget (idag är bolaget noterat på Nasdaq Stockholm, Midcap). Första förvärvet skedde 2012 då man köpte ett mindre bolag i Sverige som erbjuder lösningar för fiberoptiska nät. Den stora game changern kom i och med förvärvet av Ericssons stora kabelfabrik i Hudiksvall. Förvärvet ledde till en markant förstärkning av produktion och tillverkning av fiberoptisk kabel, mikrodukter, kopparkabel och sjökablar.

– Efter förvärvet av Ericssons fabrik har vi fortsatt köpa bolag och 2016 gjorde vi första förvärvet utomlands, i England. Sedan har det rullat på och vi har köpt bolag i Tyskland, fler i England, USA och Nya Zeeland, säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group.

Internationell tillväxt

I Sverige har nästan 60 procent av alla hushåll en fiberanslutning. I jämförelse med stora marknader som England och Tyskland, som ligger de på tre procent fiberanslutna hushållsfastigheter, är Sverige en mogen marknad. I samband med det första utländska förvärvet och den svenska marknadens peak 2017 påbörjade Hexatronic Group sin tillväxtresa utomlands för att växa starkt i Tyskland, England och USA. Idag är knappt 30 procent av Hexatronics försäljning i Sverige. Marknaden är stark och riskkapitalaktörer satsar på fiberoperatörer runt om i världen. Kapital finns, men det man ser som en utmaning är installationskapaciteten. Mot den bakgrunden har Hexatronic Group förvärvat flera utbildningsbolag i Sverige, England, USA och letar nu efter liknande förvärv i Tyskland.

– Det som gör oss unika är att vi kan leverera hela det passiva systemet som krävs när man ska bygga ett fiberoptiskt nät. Att lägga till utbildning i vårt erbjudande kändes viktigt för att kunna erbjuda vår kund och installatören rätt kunskap. Vi är den enda aktören som kan erbjuda en helhet med utbildning, tillverkning och leverans av hela systemet, säger Henrik Larsson Lyon.

Fiber skapar optimala förutsättningar för 5G

På stora marknader som England, Tyskland och USA beräknas det ta minst 10 år att bygga ut fiberoptiska nät. Där man inte byggt ut fiberoptik till hushållen och där 5G samtidigt rullas ut kommer förmodligen en del hushåll välja en 5G-lösning i form av fixed wireless, då man inte behöver dra fiber hela vägen in till huset. Nuvarande antenner och system har en begränsad uppgradering till 5G-standard men för att nå de höga gigabithastigheterna med sin 5G- lösning måste man komma betydligt närmare kunden. Här ser Hexatronic att man kommer behöva installera fiber väldigt djupt och finmaskigt i näten för att försörja antennerna och systemen med den bandbredd som behövs.

– Kommunikationen kommer öka med 5G och vi kommer använda en större mängd data. Då krävs det fiber för att få det att fungera eftersom traditionella kopparlösningar inte klarar av att leverera den korta fördröjning och höga hastighet 5G kräver. 5G är alltså beroende av fiber för att uppnå full kapacitet. För oss är det en affärsmöjlighet att leverera passiva produkter för 5G utbyggnaden, men även för utvecklingen av IoT och Smarta städer, säger Henrik Larsson Lyon.

En ytterligare affärsmöjlighet är fiberoptiska lösningar som används mer och mer inom industrin och inom harsh environments, som ofta tidigare haft traditionella kopparlösningar.

– Man väljer fiber eftersom det är lättare konstruktioner som har betydligt högre kapacitet. Vi köpte nyligen ett litet bolag i England inom harsh environments och vi ser att branschen utvecklas snabbt. Vi kan vara med och bidra till säker kommunikation för exempelvis fartyg och flygplan, en både spännande och utmanande marknad, säger Henrik Larsson Lyon.

Om oss

Hexatronic är en teknikkoncern specialiserad på fiberkommunikation med ett tillväxtmål om 20% per år. Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av passiva fiberoptiska lösningar till telekomföretag. I stora delar av världen är fiberpenetrationen låg och står inför en mycket stor utbyggnad. Koncernen omsätter ca 2 mdr SEK och består av 20 bolag med totalt 665 anställda. Koncernen är framförallt verksam i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, USA och Nya Zealand.

https://hexatronicgroup.com