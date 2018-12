Brittiska regeringen slopar påstående om att avtalslös brexit är ”osannolik”

Det var Sky-reportern Faisal Islam som först rapporterade om det lilla ordet ”unlikely”, som suddats ut i åtminstone vissa av de senaste uppdateringarna av regeringens ”Technical notes” till olika branscher inför brexit.

I en mening där det tidigare stod “in the unlikely event of no deal...” har ordet unlikely plötsligt försvunnit.

Hur detta återspeglar om regeringens syn på förutsättningarna för en ordnad brexit ändrats på något sätt, har inte kommenterats från officiella källor.