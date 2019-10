Brittiska pundet åker jojo på Brexit-hetsen

Brittiska data på onsdagen visade att KPI-inflationen var oförändrad på 1,7 procent i september, under väntade 1,8 procent. Även producentpriserna kom in något lägre än väntat, men det hamnar lite i skymundan av den allt överhängande brexitfrågan just nu, även för Bank of England.

Euron fick en tillfällig skjuts av uppgifter om att motståndet inom tyska CDU mot finanspolitiska stimulanser vid en nedgång skulle ha mjuknat. Dessa uppgifter har i omgångar gett stöd åt euron, då Tyskland setts som en nyckel för kraven på att finanspolitiken ska kunna understödja penningpolitiken som börjar få ont om utrymme att stimulera mer.

Inflationen i euroområdet sjönk till 0,8 procent i september från 0,9 procent i augusti enligt definitiva data, väntat var en oförändrad nivå. Energipriserna drar ned, och kärninflationen steg till 1,0 från 0,9 procent, i linje med det preliminära utfallet.

USA-räntorna steg på tisdagen och har sjunkit tillbaka på onsdagen, men nettorörelsen är cirka 4 punkter upp för den tioåriga statsobligationen.

Liksom brexitfrågan har uppfattningen om hur mycket handelssamtalen USA-Kina rört sig framåt sicksackat sedan före helgen.