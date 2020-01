Brittisk hedgefond blankar Danske bank – aktien backar

Hedgefonden är den just nu enda aktören att inneha en kort position på 0,5 procent eller mer i Danske Bank. 0,5 procent är också brytpunkten för när en kort position (som i praktiken är en satsning på att kursen ska gå ner) måste registreras hos finansmyndigheten.

Danske Banks aktie backade med 2 procent på Köpenhamnsbörsen strax efter lunch på fredagen. De senaste tre åren har kursen halverats i spåren av den penningtvättsskandal som banken dragits in i via en baltisk filial och som även kommit att inkludera Swedbank och SEB. Danskes aktie har dock stått för en sentida uppryckning och klättrade under december månad 20 procent.

Blankning sker genom att en aktör lånar ut aktier i ett bolag. Aktierna säljs därefter på börsen i hopp om att kunna bli återköpta till en lägre kurs vid ett senare tillfälle. Mellanskillnaden tillfaller då blankaren.