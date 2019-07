Brittisk förvaltare håller fond stängd till december

Fonden stängdes för uttag i början av juni i år. Genom att hålla fonden stängd till december får fondbolaget tid att ompositionera portföljen till mer likvida tillgångar.

Neil Woodford kallas en av Storbritanniens mest kända fondförvaltare av The Guardian. Han byggde upp sitt renommé på Invesco och startade en egen fond för fem år sedan. Som mest förvaltade hans fondbolag drygt 10 miljarder pund, men avkastningen har under senare år varit dålig och det förvaltade kapitalet har sjunkit under 4 miljarder pund, skriver BBC.

Trots att fonderna stängs för uttag har kunder fortsatt tvingats till betalningar av fondavgifter, vilket har lett till en ilska bland fondinnehavare.