Turkisk militär vill ta över British Steel

Det tvingade British Steel att be om ett regeringslån på 120 miljoner pund, motsvarande 1,4 miljarder kronor, för att betala för utsläppsrätter.

”Jag har nu tagit emot ett acceptabelt erbjudande från Ataer Holdings AS för köpet av hela verksamheten. Jag kommer att slutföra den här processen under den närmaste tiden, medan British Steel fortsätter att handla och leverera till sina kunder som vanligt”, säger den tjänsteman som tog emot erbjudandet enligt affärstidningen Financial Times.

Bolaget har nu åtta till tio veckor på sig att syna bolag och slutföra pappersarbetet, uppger en källa som känner till situationen till affärstidningen.

Ataer är ett dotterbolag till Oyak, den turkiska militärens pensionsbolag som har ägande i bland annat stål, cement, jordbruk och biltillverkningen enligt FT. Gruppen äger även 49,3 procent av Turkiets största ståltillverkare Erdemir.