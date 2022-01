Brett fall på Stockholmsbörsen – Volvo Cars och EQT rasar

Innehåll från Mpya Sci & Tech Annons

För att ta fram ett vaccin på rekordtid har läkemedelsindustrin kraftsamlat och delat kunskap på ett helt nytt sätt. En viktig faktor har varit att snabbt få in specialister för att kunna göra de omställningar som krävs. Ett av företagen som har varit med och stöttat läkemedelsbolagen i att hitta nischad specialistkompetens på rekordtid är Mpya Sci & Tech.

– Vår verksamhet bygger på att matcha kompetens mot behov, och just i dessa tider har det varit extra viktigt att ha rätt kompetens redo för att bistå kunderna snabbt, säger Ellinor Crafoord, Talent Advisor på Mpya Sci & Tech.

Mpyas specialister är ute på många olika uppdrag. Jonas Bonn, QA specialist för datoriserade system, jobbar just nu på Valneva och vittnar om tajta deadlines och högt ställda krav på den kompetens som anlitas. Maria Andersson, specialist inom validering, beskriver en liknande situation på Novavax där hon är på uppdrag just nu. Maria jobbar med att validera en analysmetod av Novavax-vaccinet. En annan Mpya-konsult, Anna Thaung, QA-specialist på Novavax, berättar om vikten av tvärfunktionellt arbete.

– Det är viktigt med nätverksmöjligheter när det går så fort. Både med konsultkollegor och kollegor i mitt valideringsnätverk. Det breddar min kunskap.

Kompetensen att hitta rätt kompetens blir allt mer värdefull. Det handlar inte om att skaffa fram resurser – fler med samma kompetens – utan om att hitta kompletterande kunskap och nischade specialister som tillsammans med personal på läkemedelsbolagen kan utveckla nya lösningar.

– Exakt, säger Ellinor Crafoord, och för att klara det behöver man vara öppen och nyfiken, men också modig. Vi ger våra konsulter svåra uppdrag, men vi stöttar dem helhjärtat och ser till att miljön ”här hemma” är stimulerande och trygg.

Jonas Bonn fyller i.

– Det är tydligt att kunskapsdelning hör framtiden till. Att samarbete över företagsgränser kommer ge världen bättre lösningar snabbare.

Om Mpya Sci & Tech

Mpya Sci & Tech är ett konsult- och rekryteringsföretag inom teknik och naturvetenskap grundat 2019 med ambitionen att ge specialister en miljö att trivas och utvecklas i. Inte bara vad gäller kunskapsdelning och förkovran, utan också vad gäller ett hållbart yrkesliv där alla delar av livet får plats. ”The more life you live, the more passion you bring to work.” Mpya Sci & Tech har sin hemmabas i Stockholm, Uppsala och Göteborg och har över 80 anställda. Läs mer om Mpya Sci &Tech här.